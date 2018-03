C’è grande attesa per il tour del 32enne di Porto d’Ascoli e per i suoi nuovi brani. L’Instore nel frattempo è andato molto bene, compresa la tappa sambenedettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue il momento d’oro per un talento musicale del nostro territorio.

Parliamo, naturalmente, del rapper Mudimbi che si è piazzato, un mese fa, al terzo posto al Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”, con il brano “Il Mago”. Dalla kermesse canora un percorso in ascesa per il cantante sambenedettese.

L’artista ha conquistato il pubblico di qualsiasi età e si è concesso a numerose interviste giornalistiche, radio e televisioni.

L’Instore Tour per l’album “Michel” è andato molto bene, compresa la tappa di San Benedetto alla libreria Mondadori. C’è grande attesa per il tour del 32enne di Porto d’Ascoli e per i suoi nuovi brani.

Nel frattempo “Il Mago” continua a volare: il video, girato a Porto d’Ascoli, ha raggiunto e superato 5 milioni di visualizzazioni su YouTube e 2 milioni su Spotify. Una grandissima soddisfazione per Mudimbi.

