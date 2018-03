SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Organizzato dall’associazione “I Care” con il patrocinio e la collaborazione del comune di San Benedetto del Tronto, nello specifico dell’Assessorato alle pari opportunità, venerdì 9 marzo all’Auditorium “Tebaldini”, a partire dalle 9,30, si terrà un’originale iniziativa basata su un radioracconto dal titolo “Debby la ragazza che si nutriva di briciole”: è la storia di una ragazza e del suo amore malato nei confronti di un ragazzo maltrattante.

“La storia, narrata da una voce di sottofondo e illustrata da immagini proiettate sullo schermo – spiega Antonella Baiocchi, assessore alle pari opportunità – è il seguito del radioracconto che abbiamo proposto qui a San Benedetto ed in Ascoli il 25 novembre scorso intitolato “Storia di Luca: ultimo appuntamento”. Questa volta la vicenda viene narrata dal punto di vista della ragazza. Sono racconti ideati con l’obiettivo di far riflettere sulle dinamiche psicologiche che inducono alla violenza e a rimanere intrappolati in amori maltrattati”.

Moderatore sarà l’avvocato Enrica Piergallini mentre la voce narrante sarà quella di Mara Vena.

Sono state invitate le classi nelle scuole di ogni ordine e grado. “Contiamo di riproporre questo momento formativo – ricorda l’assessore Baiocchi – in un orario tale da favorire la massima partecipazione dei cittadini perchè riteniamo che questo tema, come purtroppo le cronache spesso ci ricordano, sia centreale nella società contemporanea”.