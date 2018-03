Un ottimo riscontro per la cover band di Adriano Celentano, guidata dalla voce di Adolfo Sebastiani, protagonista per la festa delle donna 2018

GROTTAMMARE – La voce di Adolfo Sebastiani è stata autentica mattatrice dello show in onore del molleggiato nazionale, andato in scena lo scorso 3 Marzo al Teatro delle Energie di Grottammare. Lo storico leader della tribute band marchigiana “Lui e Gli Amici del Re” ha incantato il pubblico della perla dell’adriatico, ripercorrendo i più grandi successi della pluriennale carriera di Adriano Celentano.

Dal Ragazzo della via Gluk ad Una Carezza in un Pugno, da Acqua e Sale ad Azzurro; successi ed emozioni che sono entrati di diritto nella storia del pop rock italiano. Molto apprezzata la band, composta da ben undici elementi, accompagnati dal grazioso coro delle cantanti Arianna Volponi e Virginia Rossi. Il gruppo musicale, da ben diciassette anni protagonista nelle scene internazionali, volerà la prossima settimana in Ucraina, dove il mito di Celentano e della canzone italiana ricopre immenso valore e stima.

La serata è stata elegantemente condotta da Fabiola Silvestri, volto femminile del giornalismo marchigiano. Con lei sono intervenuti sul palco il Vice Sindaco Alessandro Rocchi, il presidente del Comitato Stazione Mario Paoletti ed il portavoce del Lido degli Aranci Giuseppe Cameli. Insieme hanno ribadito piena soddisfazione per la riuscita della manifestazione, che con impegno e dedizione arricchisce ogni anno la rassegna “Sguardi di Donna”, al fine di festeggiare al meglio la settimana in onore della celebrazione della donna.

