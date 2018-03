Sul posto la Polizia Municipale in ausilio. Transennata per precauzione l’area interessata. Il 5 marzo una ditta si occuperà della situazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto nella mattinata del 4 marzo.

A San Benedetto in via Foscolo sono caduti alcuni calcinacci da un’abitazione, probabilmente a causa di infiltrazioni dovute al recente maltempo. Nessuna conseguenza a persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Transennata per precauzione l’area interessata. Il 5 marzo una ditta si occuperà della situazione.

Sul posto la Polizia Municipale in ausilio.

