Per la 28^ giornata di fronte i rossoblu di Capuano, che rinuncia a Esposito, e i neroazzurri di Cevoli, probabilmente in campo col “rombo” e Lunetta dietro a Gomez e Finocchio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Renate, 28^ giornata del girone B della serie C tarcato 2017-18. I rossoblu si ritrovano di fronte l’ennesima prova del “9” in casa, dove quest’anno hanno un ruolino di marcia da parti basse del tabellone con appena 15 punti conquistati su 38 al Riviera.

Di fronte ai rossoblu il Renate di Roberto Cevoli, dietro di 5 punti ma con una partita in meno, che dovrebbero schierare un 4-3-1-2 col “rombo” e Lunetta dietro le punte Gomez e Finocchio. Capuano invece dalla sua conferma la difesa di Santarcangelo (con Patti al posto di Di Pasquale) mentre davanti le assenze di Esposito e Di Massimo e lo schieramento dal 1′ di Bellomo e Valente farebbero presupporre un atteggiamento simile a quello della trasferta in Romagna, con l’ex Bari ad agire più avanti assieme a Valente, entrambi a supporto di Miracoli. Centrocampo forse a quattro con Rapisarda, Gelonese, Marchi e Tomi.

Formazioni

Samb (3-4-3/3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Patti

Rapisarda Gelonese Marchi Tomi

Bellomo Miracoli Valente

Gomez Finocchio

Lunetta

Palma Pavan Simonetti

Vannucci Di Gennaro Teso Anghileri

Di Gregorio

Renate (4-3-1-2) All.: Roberto Cevoli

Arbitro: Daniele Viotti di Tivoli (Guglielmi/Colizzi)

Note: Giornata di pioggia, terreno di gioco pesante e con larghe pozzanghere concentrate sul cerchio di centrocampo

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo Tempo

