SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Renate, 28^ giornata del girone B della serie C targato 2017-18. I rossoblu si ritrovano di fronte l’ennesima prova del “9” in casa, dove quest’anno hanno un ruolino di marcia da parti basse del tabellone con appena 15 punti conquistati su 38 al Riviera.

Di fronte ai rossoblu il Renate di Roberto Cevoli, dietro di 5 punti ma con una partita in meno, che dovrebbero schierare un 4-3-1-2 col “rombo” e Lunetta dietro le punte Gomez e Finocchio. Capuano invece dalla sua conferma la difesa di Santarcangelo (con Patti al posto di Di Pasquale) mentre davanti le assenze di Esposito e Di Massimo e lo schieramento dal 1′ di Bellomo e Valente farebbero presupporre un atteggiamento simile a quello della trasferta in Romagna, con l’ex Bari ad agire più avanti assieme a Valente, entrambi a supporto di Miracoli. Centrocampo forse a quattro con Rapisarda, Gelonese, Marchi e Tomi.

Formazioni

Samb (3-4-3/3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Patti

Rapisarda Gelonese Marchi Tomi

Valente(14′ st Di Massimo) Miracoli(14′ st Stanco) Bellomo (14’st Esposito)

Lunetta(38′ st Malgrati) Gomez Finocchio(38′ st De Luca)

(23′ st De Micheli)Palma Pavan Simonetti(43′ st Fietta)

Vannucci Di Gennaro Teso Anghileri

Di Gregorio

Renate (4-3-3) All.: Roberto Cevoli

Arbitro: Daniele Viotti di Tivoli (Guglielmi/Colizzi)

Note: Giornata di pioggia, terreno di gioco pesante e con larghe pozzanghere concentrate sul cerchio di centrocampo.

Suggestiva coreografia della curva prima del calcio di inizio, tutta dedicata a Luca Fanesi, da ieri di nuovo a San Benedetto. Ogni tifoso della Nord tiene in mano un cartello con scritto “Luca”. In mezzo al settore campeggia poi uno striscione che recita: “Bentornato Luca”

Formazione Samb, sullo sfondo la coreografia dedicata a Fanesi

Marcatori: 45′ +1 st Stanco (S), 45′ +4 Esposito (S)

Ammoniti: 22′ st Esposito (S), 32′ st Anghileri (R)

Espulsi:

Angoli: 5-3

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Comincia la partita, su un campo pesantissimo. In alcune zone la palla non riesce a rotolare, non stupisce che quindi il primo pallone giocato dal Renate sia un lancio lungo, controllato da Conson e Perina.

2′ Samb in campo con una sorta di 3-4-2-1 con Valente a destra e Bellomo a sinistra, a supporto di Miracoli. Renate invece col 4-3-3 con Lunetta a sinistra, Finocchio a destra e Gomez centravanti. La posizione di Palma, spesso ad agire fra le linee disegna quasi un 4-2-3-1.

5′ Partita che per ora non riesce a esprimere giocate di rilievo, complice il terreno di gioco e la pioggia. Il Renate ha provato un paio di volte a innescare Anghileri sulla destra, senza fortuna.

8′ Buona combinazione Bellomo-Tomi sulla sinistra, il numero 9 prova a liberare il cross, deviato e sul fondo Sembrava nettamente corner ma per il direttore di gara solo rimessa per il portiere. Decisione contestata da mezzo stadio.

Bellomo prova il cross

20′ Partita davvero difficile da commentare, a centrocampo il pallone è praticamente ingiocabile e le due squadre sono costrette a ricorrere sistematicamente al lancio.

22′ Valente prova a liberare Rapisarda sulla destra che punta Vannucci e prova il destro, ribattuto.

27′ Viotti ferma il gioco e si consulta coi giocatori, probabilmente valutando la sospensione. Dopo un conciliabolo di circa un minuto si prosegue.

Miracoli “combatte” con l’acqua oltre che con gli avversari

32′ Punizione dai 35 metri per il Renate che scodellerà la palla in area. Pallone che finisce direttamente sul fondo.

34′ Bellomo prova il cross, deviato, che finisce in mano a Di Gregorio. Timide proteste del centrocampista per un tocco di mano ma l’arbitro mima il contatto della sfera con la spalla.

35′ Primo angolo per la Samb affidato al destro di Bellomo, Di Gregorio smanaccia la palla in rimessa laterale. La Samb può continuare la pressione offensiva.

40′ La Samb adesso prova a costruire qualcosa sulla destra con Valente e Rapisarda. I due guadagnano una punizione, nei fatti un corner “corto”.

42′ Parte Tomi, svetta Conson di testa ma la palla finisce alta.

42′ Conson ci prova di testa: palla alta

45′ Viotti farà osservare un minuto di recupero.

46′ Finocchio riesce a spuntarla su Patti e mette in mezzo dove Lunetta in scivolata non ci arriva per un soffio, arriva Palma che calcia in porta, Perina mette in angolo.

46′ Finisce qui il primo tempo, 0-0 fra Samb e Renate. Dopo 45′ vince la pioggia.

Secondo Tempo

1′ Ricomincia la partita, nessun cambio fra le le file delle due formazioni.

6′ Cross di Bellomo, prova Miracoli di testa, palla deviata in angolo.

6′ Tomi si incarica della battuta dalla bandierina. Sugli sviluppi ancora palla a Bellomo che entra in area e prova un tiro-cross, alto di poco sopra la traversa con Di Gregorio che ci mette la mano ma non tocca.

9′ Gamba tesa di Pavan sulla testa di Marchi all’altezza del vertice destro dell’area. Punizione buone per i rossoblu.

10′ Parte Tomi con un pallone tagliato ma ribattuto dalla difesa del Renate, palla che resta sulla fascia ancora per Tomi che però non riesce a crossare.

11′ Valente si ritrova la palla sul sinistra, entra in area e prova il tiro, deviato in angolo da Teso.

11′ Miracoli di testa dal corner, Di Gregorio alza ancora in corner. Altro colpo di testa dagli sviluppi e palla fuori.

Di Gregorio alza il pallone dopo il colpo di testa di Miracoli

14′ Capuano cambia tutto davanti: dentro Stanco, Esposito e Di Massimo. Fuori Miracoli, Valente e Bellomo.

20′ Punizione dalla destra per la Samb, parte Tomi: ribattuto. Altro cross con un tocco di mano che sembra evidente di quelli del Renate, per Viotti non c’è niente.

21′ Strappo di Esposito, palla a Tomi che evita un avversario e crossa per Stanco che prova con la testa, anticipato all’ultimo.

Stanco in azione

23′ Fuori Palma dentro De Micheli nel Renate.

27′ Sul Riviera ha smesso di piovere, il campo in ogni caso resta una poltiglia.

30′ Fallo su Di Massimo al limite dell’area e punizione interessantissima per i rossoblu.

31′ Parte Tomi che va forte sul lato del portiere che ribatte, poi ci prova Miceli, para ancora Di Gregorio.

Doppio salvataggio Di Gregorio

38′ Doppio cambio nel Renate dentro Malgrati e De Luca, fuori Luneta e Finocchio

39′ Angolo per il Renate. Parte Vannucci ma la difesa rossoblu sventa il pericolo.

41′ Prima Di Massimo e poi Esposito provano a entrare in area, una pozza d’acqua li ferma frenando il pallone.

42′ Vannucci batte una punizione dalla trequarti e va direttamente in porta, Perina si rifugia in angolo.

43′ Dentro Fietta, fuori Simonetti negli ospiti.

45′ Angolo di Vannucci, palla bucata dalla difesa rossoblu e arriva Fietta che prende la traversa!

45′ Segnalati 4 minuti di recupero.

46′ GOL DELLA SAMB! Contropiede rossoblu con Di Massimo che entra in area e mette un corss apparentemente lungo ma la palla si ferma per via del fango, arriva Stanco e insacca! Incredibile!

Il gol di Stanco

49′ 2 A 0 DELLA SAMB! Di Gregorio sbaglia il rinvio ed Esposito lo anticipa in spaccata, la palla si insacca lentamente col portiere che prova inutilmente a salvare!

50′ Finisce qui. Samb batte Renate 2 a 0.

