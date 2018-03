SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono le ricerche sul territorio, non solo in Riviera, per ritrovare Vincenzo Napoli.

Il 40enne di San Benedetto ha fatto perdere le proprie tracce quasi una settimana fa. Le Forze dell’Ordine stanno pattugliando diverse aree. Anche la trasmissione Rai, “Chi l’Ha Visto”, si sta occupando del caso e ha diffuso la sua scheda.

Nel frattempo spuntano in città i volantini per aiutare i familiari a rintracciarlo. Chi ha notizie di Vincenzo è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

Su Facebook è nato il gruppo “Ritroviamo Vincenzo”, per aiutare nelle ricerche e nelle segnalazioni.

