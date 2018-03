In piazza Garibaldi, un’auto è finita contro i veicoli in sosta per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 3 marzo, intorno alle 2.30.

A San Benedetto, in piazza Garibaldi, un’auto è finita contro veicoli in sosta per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi.

Una donna è finita in ospedale per le cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 716 volte, 717 oggi)