“La Direzione dell’Area Vasta 5, al fine di garantire un servizio migliore all’utenza del Distretto di Ascoli Piceno relativamente alla scelta e revoca del Medico di Medicina Generale, in considerazione della cessazione dal servizio di alcuni Medici nell’anno in corso ed in vista della scadenza del 31 marzo dell’Esenzione Ticket per Reddito, ha ampliato l’apertura degli sportelli senza limitazione degli accessi e ha disposto l’implementazione degli stessi con sportelli dedicati.

Viene offerto un ulteriore servizio di informazione e di accoglienza dai volontari del Servizio Civile già operanti presso l’Area Vasta, agli utenti che si rivolgono all’Ufficio interessato.

Si sta inoltre verificando la possibilità di attivare la scelta del medico online, attualmente preclusa dai sistemi in uso nella Regione Marche.”

