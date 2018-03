GROTTAMMARE – Manca davvero poco al voto del 4 marzo che porterà al rinnovo del Parlamento italiano. L’ufficio Elettorale comunica numeri e curiosità in vista dell’appuntamento ai seggi.

La consultazione per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica chiama alle urne 13.274 elettori grottammaresi (6.923 femmine e 6.351 maschi). Di questi elettori, 538 sono i residenti all’estero che potranno votare per corrispondenza.

L’elettrice più anziana è l’ultracentenaria Befania T. (classe 1914) che voterà nella sezione n. 1, l’elettore più anziano è Guerino P. (classe 1917) che voterà nella sezione 3. L’elettrice più giovane è Camilla M. che diventa maggiorenne proprio nel giorno della votazione (classe 2000).

Per questa tornata elettorale, gli uffici comunali non hanno ricevuto richieste di voto a domicilio da parte di elettori affetti da infermità grave.

Le votazioni si svolgeranno nei 15 seggi allestiti nelle quattro sedi scolastiche di viale Garibaldi (sezioni dalla 1 alla 5), piazza Giovanni XXIII (sezioni 6-7), via Dante Alighieri (sezioni dalla 8 alla 10) e via Toscanini (sezioni dalla 11 alla 15). Tutti gli edifici sono privi di barriere architettoniche, con servoscala, ascensori e cabine adatte ai portatori di handicap.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 dell’intera giornata di domenica. Lo scrutinio delle schede avverrà immediatamente dopo la chiusura dei seggi: verranno prima scrutinati i voti per il Senato e immediatamente dopo quelli per la Camera.

Il personale addetto all’ ufficio Elettorale rimarrà a disposizione dell’elettorato per tutta la durata delle votazioni (7-23) per qualsiasi chiarimento sulle modalità di espressione del voto, oltre che per assistenza e accesso ai servizi legati all’esercizio del voto:

–consegna tessere elettorali smarrite: in questo caso è possibile rivolgersi direttamente in Comune anziché denunciarne lo smarrimento ai carabinieri. L’ufficio elettorale provvederà in tempo reale alla consegna della nuova tessera. E’ necessario, però, presentarsi con un docu-mento di identità;

–servizio di trasporto alle sedi elettorali: è possibile prenotarsi al numero 0735.739201 per usufruire della navetta gratuita domicilio-seggi. Il servizio verrà svolto nei seguenti orari dalle 10 alle 12;

–voto assistito: per quanti, per impedimento fisico permanente o temporaneo, avessero necessità di essere accompagnati nella cabina elettorale, è bene sapere che l’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (da dimostrare con la tessera elettorale) e che occorre munirsi di certificato medico da richiedere presso il Distretto sanitario di San Benedetto del Tronto in Piazza Nardone, nei seguenti giorni ed orari: fino a sabato 3 marzo dalle 10 alle 12, domenica 4 marzo dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 17 alle 18.

Il Servizio Elettorale invita nuovamente tutti i cittadini a verificare la tessera elettorale. Molti potrebbero avere esaurito gli spazi a disposizione ed in questo caso è necessario richiedere una nuova tessera.

L’ufficio provvederà al rilascio della nuova tessera nel più breve tempo possibile. Per la richiesta della nuova tessera, sarà necessario recarsi presso il Servizio Elettorale in Via Capriotti n. 59 (presso i Servizi Demografici) con la tessera elettorale esaurita ed un documento di identità. L’ufficio elettorale resterà aperto domani (sabato 3 marzo) dalle 9 alle 18, domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.

Sul sito web del Comune saranno pubblicati i risultati dello scrutinio man mano che perverranno dai seggi.

