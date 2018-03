Per l’occasione verrà inaugurata, negli appositi spazi della sala consiliare, la mostra, che sarà visitabile fino al 13 marzo, delle opere dedicate alla figura femminile di ben 43 artisti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Per iniziativa dell’associazione “Alchimie d’arte”, con il sostegno dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto, è in programma sabato 7 marzo, con inizio alle 17.15, nella sala Consiliare di San Benedetto del Tronto, una conferenza dal titolo “Donna Cuore Arte” dedicata alla donna in occasione della ricorrenza ad essa dedicata. La serata, all’insegna della cultura ma anche della riflessione sul tema della condizione femminile e del fenomeno della violenza di genere, verrà condotta dalla scrittrice e artista Enrica Consorti.

Relatrici saranno Antonella Baiocchi, Loriana Lucciarini, Brunilde Crescenzi, Isa Tassi Marinangeli. Sono previsti altresì interventi di intellettuali e operatori culturali come Giarmando Dimarti, Enrica Consorti, Domenico Parlamenti, Sara Palladini, Maria Rita Massetti, Maria Letizia del Zompo. In programma intermezzi musicali di Stefano Massetti e Cinzia Filiaggi.

Per l’occasione verrà inaugurata, negli appositi spazi della sala consiliare, la mostra, che sarà visitabile fino al 13 marzo, delle opere dedicate alla figura femminile di ben 43 artisti: Nevia Amaolo, Teresa Annibali, Elio Atte, Mirco Baresco, Milena Bernardini, Giulia Betti, Sandro Bisonni, Daria Castelli, Lucia Catania, Rita Cerquetti, Sandro Cianni, Giovanni Colucci, Enrica Consorti, Antonietta Crucianelli, Claudia Cruciani, Maura De Carolis, Tina De Marco, Oriana Di Filippo, Cecilia Dionisi, Tiziana Fagiani, Stefania Falconi, Carlo Gentili, Patrizia Giacomini, Ferdinando Gozzi, Ewa Maria Hamczyk, Rosella Iommi, Tiziana Marchionne, Silvana Martini, Francesco Mecozzi, Daniele Merli, Patrizio Moscardelli, Emidio Mozzoni, Gianna Pansironi, Gabriele Partemi, Luigi Pierantozzi, Carina Pieroni, Patrizia Poloni, Marisa Rocci, Giulietta Straccia, Simona Tesei, Giusy Trippetta, Giorgina Violoni, Gabriella Zagaglia. La mostra è curata dalla critica d’arte Giovanna Berretta

