SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le attività stagionali per gli esercizi di di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e per ogni altro tipo di esercizio riapriranno a breve.

Il Comune di San Benedetto, infatti, con un’ordinanza ha disposto la riapertura dal 17 marzo al 16 ottobre.

Le attività connesse all’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nell’ambito di mercati stagionali possono esercitare dal 24 marzo al 23 settembre.

La Polizia Municipale vigilerà sull’ordinanza ed effettuerà i controlli inerenti.

