SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Condizioni meteo in miglioramento nelle Marche. Le ultime nevicate di ieri, 2 marzo, si sono trasformata gradatamente in pioggia. Temperature in aumento, ma il cielo rimane grigio un po’ ovunque.

La viabilità comunque è normale nelle strade principali della Regione. Vigili del Fuoco impegnati sul territorio regionale con allagamenti e rimozione di piante e rami.

