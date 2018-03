SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mentre l’ambiente rossoblu, seppur in silenzio stampa reiterato, si prepara all’ennesima prova del 9 in casa della stagione, Danilo Giannoccaro ha scelto la terna arbitrale che dirigerà Samb-Renate, in programma al Riviera alle 16 e 30 sabato 3 marzo.

L’arbitro sarà Daniele Viotti di Tivoli coadiuvato dai guardalinee Pietro Guglielmi e Daniele Colizzi, entrambi di Albano Laziale. Con Viotti la Samb ha un precedente abbastanza fresco. E positivo. Si tratta del primo turno di Coppa Italia che il 30 luglio scorso ha messo contro i rossoblu, allora allenati da Moriero, e la Lucchese. Quella sera fini 2 a 0 per la Samb che si impose solo ai supplementari (0-0 nei 90′ regolari) grazie ai gol di Tomi, su punizione, al sesto minuto dell’extra-time e di Di Massimo 3 minuti dopo.

