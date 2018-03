SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono le ricerche per ritrovare Vincenzo Napoli, il 40enne scomparso il 25 febbraio dalla Riviera.

Il 28 febbraio si è tenuto un incontro in Prefettura e sono state valutate diverse segnalazioni arrivate alle Forze dell’Ordine. Intanto anche la trasmissione di Rai3, Chi l’Ha Visto, si sta occupando del caso.

“Domenica 25 febbraio intorno alle 23 ha preso le sigarette, pochi soldi che il padre gli lascia sempre per fare colazione il giorno dopo, ed è uscito di casa – affermano dalla trasmissione – Di lui, da quel momento, non si sono più avute notizie. Non ha con sé né i documenti e né il cellulare. Sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe trovarsi in difficoltà. Ha bisogno dei farmaci per la sua terapia quotidiana. Ha un’andatura leggermente claudicante. E’ solito bere parecchia acqua: ha sempre con sé una bottiglietta in tasca. Frequenta molto la zona del porto”.

Il programma televisivo ricorda anche l’abbigliamento: “Giubetto con cappuccio reversibile colore nero e quadratini grigio e nero, camicia grigio chiara, maglioncino verde con collo arancione, pantaloni in velluto verde scuro e scarpe polacchine nere”.

Chiunque abbia notizie è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

