Domenica d’impegni anche per le tre squadre Under 14 femminile. In ordine cronologico, la squadra B sarà impegnata alla Curzi contro Pedaso e Pagliare alle 9.30, alle 10.30 la squadra C giocherà ad Amandola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà un fine settimana di conferme per le squadre Happy Car di Serie D dopo la doppia vittoria della settimana scorsa. I ragazzi di Citeroni in testa alla classifica con 8 punti e tre vittorie consecutive, affronteranno in trasferta sabato 3 marzo alle ore 18 Montalbano a Colleverde di Macerata, con l’obiettivo del poker.

Alla caccia della terza vittoria consecutiva le ragazze di Ciabattoni impegnate sabato alle ore 21 alla Palestra Curzi nel delicato confronto contro Scenic Le Querce Monticelli che si trovano al terzo posto in classifica, subito dietro le rossoblu.

Dopo il rinvio di Torre San Patrizio, sabato alle 18 ci sarà l’esordio in seconda fase della Prima Divisione Femminile di Medico contro l’Horizon Don Celso.

Per la seconda divisione femminile, doppio impegno domenica sera con FC impegnata in casa alle 20 contro Comunanza e la squadra A impegnata in trasferta al Palarozzi di Folignano contro la Power Laser. Entrambe le squadre hanno chiuso vittoriosamente la loro prima giornata e in questo fine settimana cercheranno il bis.

Tantissimi saranno gli impegni per quanto riguarda le formazioni Under, tutti in programma per domenica.

L’Under 12 A femminile affronterà alle 10.30 a Piane di Montegiorgio Pellami Due C e Videx-Santoni B. Alla palestra del Liceo Scientifico giocherà alle 9.30 la squadra B Under 12 femminile, impegnata contro Incontra-Volley Fun e Videx-Santoni A.

Impegno falconarese per l’Under 14 maschile, impegnata contro Volley Club Jesi e ASD Volley Game B.

Domenica d’impegni anche per le tre squadre Under 14 femminile. In ordine cronologico, la squadra B sarà impegnata alla Curzi contro Pedaso e Pagliare alle 9.30, alle 10.30 la squadra C giocherà ad Amandola contro Forlini le Querce Spring e Forno Massacci, mentre la squadra A sarà impegnata alle 4 e mezza di pomeriggio ad Ascoli contro Forlini le Querce Summer e Libero Volley.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 7 oggi)