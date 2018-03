Dopo lo stop di sabato e domenica scorsa, non si giocherà neanche in questo fine settimana (sabato 3 e domenica 4 marzo) . Si riprenderà a giocare sabato 10 e domenica 11 marzo con le gare che erano programmate per il 24 ed il 25 febbraio. Rinviato per neve anche il ritorno degli ottavi della Coppa Italia Dilettanti tra Camerano e Massa Martana , match che verrà recuperato mercoledì 7 marzo.

ANCONA- Il gelo concede il bis. Il perdurare degli effetti causati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione Marche, non consente la ripresa dell’attività calcistica regionale, nemmeno in questo prossimo weekend: sabato 3 e domenica 4 marzo, quindi vi sarà una nuova sospensione dei vari Campionati.

L’attività riprenderà con lo slittamento, la prossima settimana, nel weekend di sabato 10 e domenica 11 marzo con il programma delle gare non disputate in calendario sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018.

Si sottolinea che eventuali variazioni sulla disputa delle gare future debbono essere richieste nel rispetto dei termini e con le consuete modalità e qualora fossero già state richieste debbono essere riproposte.

Come la scorsa settimana non si giocherà dunque: in Eccellenza, in Promozione, in 1a, 2a e 3a Categoria e stop anche per quanto riguarda i tornei giovanili: Juniores, Allievi e Giovanissimi.

ECCELLENZA MARCHE

Programma della 23a giornata (8a di ritorno) di domenica 11 marzo (e non più 25 febbraio da calendario o 4 marzo) 2018 ore 15:

Ciabbino-Biagio Nazzaro (Anticipo di sabato 24 febbraio; all’andata 1-3 per la Biagio Nazzaro)

Forsempronese-Urbania (All’andata 1-0 per la Forsempronese)

Grottammare-Atletico Porto Sant’Elpidio (1-1) sarà diretta da: Serafino Marchei di Ascoli Piceno, coadiuvato dagli assistenti: Alessandro Bertuccini ed Emanuel Luigi Amorello, entrambi di Pesaro.

Ilario Lorenzini Barbara -Camerano (1-1)

Marina-Porto d’Ascoli (Anticipo di sabato 24 febbraio; all’andata 2-1 per il Marina) sarà diretta da: Andrea Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti: Giovanni Paolella di Ancona e Zef Preci di Macerata

Montegiorgio-Loreto (2-1)

Pergolese-Atletico Alma (0-1)

Tolentino-Atletico Gallo Colbordolo (0-1)

All’andata al Comunale Ferranti 1 di Porto Sant’Elpidio è finita 1-1 (14’Riccardo Cuccù [A.P.S’E.], 45’Iovannisci [G]. Al 94’espulso Daniele Valentini del Grottammre per gioco falloso).

Le 2 formazioni in questa stagione si sono già affrontate anche negli ottavi in gara doppia (andata e ritorno) della Coppa Italia d’Eccellenza Marche ed ha avuto la meglio il Grottammare, passando il turno. Il Match d’andata giocato al Comunale Ferranti di Porto Sant’Elpidio è finito 0-2 (80’ed 84’Iovannisci) per il Grottammare mentre il ritorno al Pirani si è concluso sull’1-1 (28’Paregiani [G], 68’Guadalupi [A.P.S.]). .

All’andata al Comunale Ciarrocchi di Porto d’Ascoli è finita 1-2 (13’Minnozzi [P.d’A.], 67’Marco Santini, 87’Bresciani) per il Marina.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Le Fornaci di Montemarciano (Ancona) finì 2-1 (9’Jari Iachini [P.d’A.], 60′ Noviello [M] su rigore, 83’Noviello. Al 59’espulso Berardini del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione) per il Marina.

CLASSIFICA:

Montegiorgio 46,

Atletico Gallo Colbordolo 41,

Porto d’Ascoli 38,

Grottammare 35,

Atletico Alma Fano 32,

Tolentino 31,

Marina 29,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 29,

Forsempronese 28,

Urbania 28,

Camerano 26,

Atletico Porto Sant’Elpidio 26,

Pergolese 24,

Ciabbino 20,

Ilario Lorenzini Barbara 20,

Loreto 19.

Prossimo turno, 24a giornata (9a di ritorno) di domenica 18 (e non più 4 da calendario o 11) marzo 2018 ore 15:

Atletico Alma-Tolentino (All’andata 5-0 per l’Atletico Alma)

Atletico Gallo Colbordolo-Ilario Lorenzini Barbara (Anticipo di sabato 3 marzo; all’andata 3-0 per l’Atletico Gallo)

Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio (Anticipo di sabato 3 marzo; all’andata 0-1 per il Montegiorgio)

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Marina (2-3)

Camerano-Pergolese (Anticipo di sabato 3 marzo; all’andata 0-2 per la Pergolese)

Forsempronese-Ciabbino (4-3)

Porto d’Ascoli-Loreto (Anticipo di sabato 3 marzo alle ore 14,30; all’andata 4-1 per il Porto d’Ascoli)

Urbania-Grottammare (2-0)

All’andata al Comunale Salvo d’Acquisto di Loreto (Ancona) è finita 1-4 (1’e 18’Minnozzi, 52’Balloni [L], 61’Francesco Antonelli, 92’Minnozzi. All’83’espulso Michele Garbuglia del Loreto per aver rifilato una gomitata al volto a Ciotti) per il Porto d’Ascoli dove fece il suo esordio in panchina in Campionato come 1° allenatore Sante Alfonsi.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche, al Comunale Ciarrocchi finì 2-0 (4’Pendenza, 54’Pendenza su rigore) per il Porto d’Ascoli allora guidato da Stefano Filippini.

All’andata al Comunale Pirani di Grottammare è finita 0-2 (34’e 81’Filippo Pagliaradini. Espulsi al 77’il tecnico del Grottammare Manoni per proteste, all’81’Patarchi dell’Urbania per doppia ammonizione ed al 91′ Di Antonio del Grottammare, anch’egli per doppia ammonizione) per l’Urbania.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche, al Comunale Principale finì 1-0 (54’Filippo Pagliardini. Al 66’espulso lo stesso Pagliardini dell’Urbania per gioco falloso) per l’Urbania, allora guidato da Mirco Omiccioli.

