SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La ASD Team Italia Tornei in collaborazione con l’ASD Agraria Club torna a organizzare in Riviera la “Victory Cup” valida per la sesta edizione del Trofeo Riviera delle Palme.

L’evento richiamerà a San Benedetto numerose società sportive provenienti da tutta Italia con 40 formazioni dalle categorie pulcini ai giovanissimi che si sfideranno in 5 diversi tornei, tutti autorizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

“L’evento calcistico, oltre alla presenza di 400 piccoli calciatori, porterà in città un elevato numero di persone tra genitori, tecnici ed addetti del settore, creando un importante indotto turistico/sportivo pari ad oltre mille presenze giornaliere nel week end di Pasqua” fanno sapere dal Comune.

Il torneo, che sarà aperto da una cerimonia inaugurale nel pomeriggio del 30 marzo 2018 presso il Palasport “B. Speca”, si svolgerà negli impianti sportivi comunali ““S. D’Angelo”, “Merlini”, “Eleonora”, “La Rocca”. Le finali invece si svolgeranno nella giornata del 2 aprile 2018 presso lo stadio “Riviera delle Palme”.

