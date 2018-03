SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante novità in Riviera nelle prossime settimane.

Al fine di promuovere il “Paddle”, la Federazione Italiana Tennis ha organizzato un circuito di 10 tappe in 10 comuni di diverse Regioni Italiane: lo “Street Paddle Tour”. Tra queste località ha individuato anche San Benedetto del Tronto per lo svolgimento della manifestazione che si terrà dal 18 al 29 maggio 2018.

Durante l’intero periodo si terranno stage, incontri, lezioni, rivolti a tutti gli appassionati della nuova disciplina ed a coloro che intendono avvicinarsi per la prima volta a questo sport.

Per l’occasione saranno anche organizzate attività ludico/sportive in orario mattutino con il coinvolgimento delle scuole cittadine, alla presenza di tecnici federali. In occasione della tappa del circuito, la FIT allestirà un impianto composto da un campo da padel di dimensioni 20×10 m allestito su pedana di 22 x 12 m, da strutture connesse al campo quali spogliatoi e servizi igienici e stand per sponsor.

L’accesso alle attività sarà libero e gratuito. Oltre che per la valenza sportiva, da rilevare che l’iniziativa veicolerà l’immagine di San Benedetto del Tronto a livello nazionale sulle maggiori testate dedicate alle discipline del tennis e del paddle. Il tutto si svolgerà in un lasso di tempo dal 18 al 29 maggio.

Patrocinio comunale. Occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito di piazza Matteotti dal 18 maggio 2018 al 29 maggio 2018 per consentire lo svolgimento della manifestazione e le operazioni di installazione/disinstallazione delle strutture.

Il Paddle Tennis ha ormai preso piede in Riviera: a settembre 2017 si era tenuta la prima edizione del “Paddle Riviera delle Palme”, al Maggioni avevano partecipato campioni sportivi e personaggi dello spettacolo come l’attuale Ct della Nazionale Italiana Luigi di Biagio e l’allenatore dei portieri, il sambenedettese Antonio Chimenti. Fra i protagonisti della kermesse anche il noto cantautore Max Gazzè. C’è già attesa per l’edizione 2018 che presenterà molte novità.

