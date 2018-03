Il comune dirama alcune informazioni utili per recarsi ai seggi, oltre a una serie di statistiche. Sapete in quanti in città potranno votare per il Senato quest’anno?

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 4 marzo anche i sambenedettesi saranno chiamati alle urne per rinnovare Camera e Senato. La votazione si svolgerà dalle 7 alle 23 e per votare è necessario esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento.

“Chi avesse smarrito la tessera o avesse esaurito gli spazi a disposizione per la timbratura deve recarsi all’ufficio elettorale (Municipio di viale De Gasperi, secondo piano) per chiedere una nuova tessera” fanno sapere da Viale De Gasperi. L’ufficio resterà aperto a tale scopo venerdì 2 e sabato 3 marzo con orario continuato dalle 9 alle 18, domenica 4 marzo per l’intero periodo di apertura dei seggi.

Dal Comune, poi, qualche curiosità. “A San Benedetto gli aventi diritto al voto sono 37.658, di cui 17.704 maschi e 19.954 femmine. Per il Senato, dove possono votare solo coloro che hanno più di 25 anni, gli elettori sono 34.873. Non ci sono iscritti all’AIRE, l’anagrafe dei residenti all’estero, che hanno fatto richiesta di votare in Italia mentre 5 di loro, che vivono in Paesi dove non è possibile il voto per corrispondenza, hanno ricevuto l’avviso del Comune che li informa della possibilità di votare a San Benedetto”.

L’elettore più anziano, come reso noto dal Municipio, è Italo Piattoni, che a luglio compirà 106 anni, la più anziana Angela Piersanti che sempre a luglio ne compirà 105. Gli elettori più giovani sono invece Gian Luca Tassi tra i maschi e, tra le femmine, Chiara Sterpi: quest’ultima compirà 18 anni proprio il 4 marzo.

I seggi istituiti in città sono 43. Questa la loro ubicazione:

n. 1 – 2 – 3 – 4: scuola “Sacconi” – via Leopardi, 25;

n. 5 – 6 – 7 – 8: scuola “Manzoni” – via Aleardi, 12;

n. 9 – 10 – 11 – 12: scuola “A. Marchegiani” – via Impastato 12 – Paese alto;

n. 13: seggio dell’ospedale civile “Madonna del Soccorso”

n. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19: scuola “B. Piacentini” – via Asiago 142;

n. 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28: scuola “Curzi” – piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa;

n. 29 – 30 – 31: scuola Ragnola – via Monte Ascensione;

n. 32 – 33 – 34 – 35 – 36: scuola “Spalvieri” – via Colleoni 30;

n. 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43: scuola “Cappella” – piazza Setti Carraro.

A ciò si aggiungono due seggi speciali destinati a raccogliere il voto dei ricoverati dell’ospedale e di Villa Anna che non sono in grado di recarsi al seggio. Il seggio 23 invece è deputato a raccogliere il voto dei ricoverati nella RSA San Giuseppe, il numero 8 per i ricoverati nella clinica Stella Maris.

Il Comune ha organizzato il servizio di trasporto per elettori impossibilitati a raggiungere autonomamente il seggio per disabilità o deambulazione gravemente ridotta. Il servizio funzionerà con gli stessi orari di apertura dei seggi e la richiesta dovrà essere inoltrata all’ufficio elettorale telefonando al numero 0735/794502.

Infine gli ambulatori ASUR di piazza Nardone, che rilasciano le certificazioni mediche necessarie per attestare la condizione di elettore fisicamente impedito o bisognoso del voto assistito, saranno aperti fino a sabato tutte le mattine dalle 10 alle 12 e domenica dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18.

Anche in questa occasione, il Comune di San Benedetto del Tronto metterà a disposizione sulla home page del sito istituzionale www.comunesbt.it un servizio di consultazione on line dei risultati del voto. I dati saranno aggiornati man mano che affluiranno dai seggi all’Ufficio Elettorale per essere comunicati alla Prefettura di Ascoli Piceno.

