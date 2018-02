Precipitazioni nevose durante la prossima notte con cumulate deboli fino ad un massimo di 5 centimetri e temperature di poco sotto lo zero ma in risalita durante la giornata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poichè il bollettino meteo del Centro Funzionale della Regione Marche prevede sulla Riviera precipitazioni nevose durante la prossima notte con cumulate deboli fino ad un massimo di 5 centimetri e temperature di poco sotto lo zero ma in risalita durante la giornata, è stato predisposto anche per le prossime ore un servizio di spargimento sale nelle zone potenzialmente più soggette a gelate.



Inoltre anche questa sera, come accaduto ieri, sarà chiuso al traffico il sottopasso di via Ponchielli. La situazione continuerà ad essere monitorata da Polizia Municipale e Protezione civile.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 78 volte, 78 oggi)