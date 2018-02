SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa del maltempo, l’azienda incaricata dalla CIIP per la realizzazione della condotta dell’acqua potabile in via Ugo Bassi non ha potuto completare l’intervento che avrebbe dovuto concludersi entro febbraio.

Il Comando di Polizia Municipale ha dunque emesso una nuova ordinanza che istituisce il divieto di sosta e divieto di transito lungo il tratto di via Bassi compreso tra via Crispi e via Giovanni XXIII dal lunedì 5 a venerdì 9 marzo.

Da lunedì 12 a venerdì 16 marzo i divieti interesseranno il tratto successivo di via Ugo Bassi, ovvero quello compreso tra via Giovanni XXIII e via Gino Moretti: la strada sarà transitabile, e quindi i lavori sospesi, solo martedì 13 marzo, in coincidenza con la corsa ciclista Tirreno Adriatico.

