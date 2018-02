PUBBLI-REDAZIONALE – Il comico abruzzese si esibirà mercoledì 21 marzo. TaraBrooch DiscoPub si trova in via dei Mille 65, a San Benedetto del Tronto. Per info e prenotazioni 0735753828

TaraBrooch DiscoPub ti aspetta, mercoledì 21 marzo, per una serata evento all’insegna del cabaret.

Ospite d’eccezione sarà Marco Papa, noto per i suoi ridoppiaggi comici di film famosi in dialetto abruzzese. Il comico si esibirà per li pubblico in uno spassosissimo spettacolo che regalerà ai presenti tante risate.

TaraBrooch DiscoPub si trova in via dei Mille 65, a San Benedetto del Tronto.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 0735753828.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 21 oggi)