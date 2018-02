PORTO SAN GIORGIO – Vittoria di carattere per la Offertevillaggi.com Volley Angels Project che incamera tre punti d’oro al cospetto della coriacea formazione della Miv Senigallia nella seconda giornata dei play out del campionato di serie C di pallavolo femminile.

Alla Palestra Nardi di Porto San Giorgio finisce 3-1 per la formazione di casa con questi parziali: 13-25; 25-13; 25-22; 27-25. Partono forti le ospiti che piazzano subito un parziale importante che non viene colmato da Piersimoni e compagne, ma il secondo set vede la squadra di casa reagire prepotentemente e pareggiare in ogni senso il conto dei parziali. Terzo e quarto gioco sono all’insegna dell’equilibrio e della tensione con belle giocate, recuperi incredibili ed errori grossolani che si alternano da ambo le parti. Nel quarto e decisivo set servono alle ragazze di Capriotti e Ruggieri tre match ball per portare a casa tre punti basilari nella lotta per la salvezza.

Da segnalare nelle fila della formazione di Porto San Giorgio-Porto Sant’Elpidio l’esordio con punti della giovanissima Beretti (classe 2004) che non ha sofferto il confronto contro delle avversarie molto più grandi di lei. L’ennesima dimostrazione della bontà del lavoro che la società del presidente Benigni sta facendo con il proprio vivaio, da sempre uno dei punti forti. Credere che il futuro delle proprie squadre passi attraverso il settore giovanile è uno dei must societari di Volley Angels Project, che si attesta come una delle realtà più belle del territorio marchigiano.

Questa la formazione della Offertevillaggi.com scesa in campo: Amaolo, Baldassarri, Beretti, Lopes Damasio, Macchini, Onofri, Pepa, Perozzi, Piersimoni (K), Tiberi, Vagnoni, Quaglietti (L1), Di Clemente (L2). All.: Capriotti-Ruggieri. Il prossimo turno riserva alla squadra di Daniele Capriotti e Attilio Ruggieri la trasferta di Filottrano in cerca di altri punti utili per salire ancora in classifica.

