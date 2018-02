OSIMO – La Sambenedettese Basket cade ad Osimo al cospetto di un avversario che ha tirato per tutto il match con percentuali irreali da ogni zona del campo.

I rossoblu si sono presentati a questo importante appuntamento al completo ma con diversi giocatori acciaccati, al termine di una settimana di lavoro intensa, nella quale il nuovo Coach Marco Borgognoni ha iniziato a lavorare sulle sue idee di gioco, per affrontare al meglio una Robur Osimo reduce da 4 vittorie consecutive. L’approccio della Samb al match è stato buono, ma da subito i locali hanno bersagliato il canestro con una serie di canestri da 3 punti, guadagnando subito un vantaggio che si è dilatato fino al 50-35 del finale di primo tempo. La musica non è cambiata nella ripresa ed i 38 punti segnati dalla Robur in un solo periodo hanno chiuso definitivamente il match.

La Sambenedettese dovrà ora prepararsi al meglio alla sfida contro il Falconara, match che verrà posticipato a Martedì 6 Marzo con inizio ore 21 per concomitanza con l’anticipo della partita della Sambenedettese Calcio e l’indisponibilità del campo nei giorni immediatamente vicini.

TABELLINO

OSIMO 101: Bini 17, Breccia 6, Domesi 20, Rasicci, Loretani 6, Mazzieri, Conti 13, Carletti 11, Cardellini 16, Pierucci 5, David 7. All. Marini

SAMBENEDETTESE 74: Roncarolo 8, Quercia 2, Angellotti, Guadagno, Di Silvestro 10, Perini 8, Centonza, Antonini 9, Lucidi, Del Buono 12, Kibildis 25. All. Borgognoni

Note: Parziali 28/22 50/35 88/57 101/74

Falli: Osimo 19. Samb 18

Arbitri: Antimiani e Menicali

