L’amministrazione sfora un po’ il budget dichiarato a ottobre (45 mila euro). Appuntamento in Riviera il 13 marzo per l’ultima tappa, una cronometro come lo scorso anno

AN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno degli appuntamenti che da decenni si lega a San Benedetto, come noto da tempo, sarà confermato anche per il 2018. Stiamo parlando della Tirreno-Adriatico, la “Corsa dei due Mari” che nell’edizione 2018 confermerà la sua ultima tappa a San Benedetto, dove la corsa sbarcherà il 13 marzo prossimo.

Come lo scorso anno, in Riviera andrà in scena una cronometro da 10 km, che nel 2017 aveva visto imporsi l’australiano Rohan Dennis mentre il trionfo in classifica generale era andato al colombiano Nairo Quintana.

Come detto l’amministrazione si era impegnata già a ottobre per confermare il classico appuntamento a due ruote. In quei mesi venne anche dichiarato un budget, 45 mila euro (CLICCA QUI), che oggi sappiamo che sarà un po’ “sforato”. Alla fine, come da delibera passata in Giunta nel pomeriggio, saranno circa 55 mila gli euro destinati all’organizzazione della corsa (54.900 per l’esattezza).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 297 volte, 32 oggi)