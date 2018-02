Decisioni prese dalle amministrazioni comunali, capeggiate da Pasqualino Piunti e Pierpaolo Rosetti, dopo una riunione in merito agli ultimi aggiornamenti meteo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte e le lezioni riprenderanno regolarmente a San Benedetto e Acquaviva Picena.

Decisioni prese dalle amministrazioni comunali, capeggiate dai sindaci Pasqualino Piunti e Pierpaolo Rosetti, dopo una riunione in merito agli ultimi aggiornamenti meteo.

Naturalmente il monitoraggio delle condizioni meteorologiche proseguirà senza interruzioni per adottare eventuali diversi provvedimenti qualora ve ne fosse la necessità.

A titolo precauzionale, nella serata sarà chiuso al traffico il sottopasso di via Ponchielli a San Benedetto, l’unico che la scorsa notte, a causa della pendenza delle rampe e dell’acqua stagnante, ha visto formarsi uno strato di ghiaccio. Si ricorda infine che, permanendo lo stato di allerta, è ancora in vigore l’ordinanza che obbliga a circolare in città con pneumatici invernali o catene a bordo.

