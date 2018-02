SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Timore in Riviera per la sorte di Vincenzo Napoli, quarantenne di cui non si hanno più notizie da più di un giorno e mezzo.

Le Forze dell’Ordine e i suoi familiari stanno cercando il ragazzo che al momento della scomparsa aveva un giubbotto grigio col cappuccio e i pantaloni verde scuro di velluto.

Chi ha notizie su Vincenzo è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

