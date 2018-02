GROTTAMMARE – In vista delle imminenti Elezioni Politiche di domenica 4 marzo, il Servizio Elettorale invita i cittadini elettori a verificare lo stato della tessera elettorale.

Molti, infatti, potrebbero avere esaurito gli spazi a disposizione ed in questo caso è necessario richiedere una nuova tessera, recandosi negli uffici del Servizio Elettorale con la vecchia tessera elettorale.

Per le tessere elettorali smarrite, è possibile rivolgersi direttamente in Comune, anziché denunciarne lo smarrimento ai carabinieri. In entrambi i casi, va esibito un documento di identità. Effettuate le dovute verifiche, l’ufficio Elettorale provvederà alla consegna della nuova tessera nel più breve tempo possibile, ma la raccomandazione è di non ridursi agli ultimi giorni utili.

In questa settimana, l’ufficio Elettorale in via Capriotti n. 59 (Area Servizi Demografici) resterà aperto nei seguenti giorni ed orari: fino a giovedì 1° marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30), venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle 9 alle 18, domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.

Nel giorno delle votazioni, sarà attivo il servizio di trasporto alle sedi elettorali. Per usufruire della navetta gratuita domicilio-seggi, è necessario prenotarsi al numero 0735.739201. Il servizio verrà svolto dalle 10 alle 12.

E’ garantito il voto assistito: per quanti, per impedimento fisico permanente o temporaneo, avessero necessità di essere accompagnati nella cabina elettorale, è bene sapere che l’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (da dimostrare con la tessera elettorale) e che occorre munirsi di certificato medico da richiedere al Distretto sanitario di San Benedetto del Tronto in Piazza Nardone, nei seguenti giorni ed orari: giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle 10 alle 12, domenica 4 marzo dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 17 alle 18.

