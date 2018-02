SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ iniziato giovedì 22 Febbraio il Corso di Scacchi per ragazzi dagli 8 ai 14 anni presso la Biblioteca Comunale di San Benedetto del Tronto. Il corso, che prevede due livelli, ha una durata di dodici lezioni di due ore ciascuna e si tiene ogni giovedì dalle 15 alle 17 (livello base) e dalle 17 alle 19 (livello intermedio). Per partecipare al corso è richiesta l’iscrizione junior al Club Scacchi che prevede una quota di 15 euro e dà diritto anche a frequentare la sede del Circolo presso la Bocciofila Sambenedettese in via Sgattoni. E’ ancora possibile iscriversi.

Per informazioni chiamare il 328-6111384.

