SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà di certo ricordata come una nevicata storica quella che si è abbattuta sul centro Italia in queste ore. In località di mare come San Benedetto, poi, vedere spiaggia e lungomare imbiancati rappresentano una cartolina più unica che rara da immortalare.

Lungomare di Porto D’Ascoli innevato. Sotto VIDEO della spiaggia.

Tante le persone riversatesi fra lungomare e spiagge per ammirare l’inconsueto panorama. A San Benedetto invece, nei pressi del giardino sull’Albula, c’è addirittura un temerario che fa surf.

Altri video della spiaggia e lungomare di Porto D’Ascoli

