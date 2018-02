RECANATI – La Mamoti di San Benedetto sale nuovamente sul gradino più alto del podio, conquistando il titolo di campionesse regionali per la categoria Juniores di Serie D.

Un successo giunto al Palaginnastica di Recanati che ha ospitato la seconda prova del campionato regionale di Serie D a squadre. Quest’anno la società di Ginnastica Mamoti di San Benedetto ha presentato in gara tre squadre con un programma di preparazione superiore a quello svolto negli ultimi anni puntando sul miglioramento del livello tecnico delle atlete partecipando così al suddetto campionato Lb. Le atlete hanno risposto benissimo a questa nuova sfida e infatti ben due squadre si sono piazzate ai primi posti della classifica corredati da un sesto posto per la terza squadra (Senior).

Al primo posto è giunta la squadra Juniores Serie D composta da Sharon Cicconi, Alice Maria Troiani, Sophia Cameli e Jennifer Cicconi, laureatesi campionesse regionali, mentre le Allieve Serie D si sono piazzate al secondo posto della classifica. Si tratta di Giorgia Mascetti, Diletta Talamonti, Ambra Ventura, Vittoria Pizzi e Matilde Catalini.

Un altro grande risultato per la società rivierasca che porta a casa altri due bellissimi premi per la grande soddisfazione per le allenatrici, la professoressa Monica Brandimarte, Carla Lunerti e Roberta Palanca che si ritengono più che soddisfatte per questo risultato, soprattutto perchè è stato raggiunto a pieno il primo obiettivo prefissato, ossia, affrontare e superare brillantemente un nuovo programma di lavoro e di maggiore difficoltà tecnica. E le atlete sambenedettesi non si fermano qui, visto che proprio in questi giorni sono alle prese con un inteso programma di allenamenti alla Tensostruttura di Porto d’Ascoli in collaborazione con il campione di fama internazionale Mattia Tamiazzo.

