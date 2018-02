Valerio Borzacchini, governatore del Rotary Distretto 2090, ha donato i pasti ordinati al ristorante e già pronti, ma inutilizzabili per l’annullamento di un evento rotariano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Governatore del Rotary Distretto 2090, Valerio Borzacchini ha donato, alle mense della Caritas di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno, i pasti ordinati al ristorante e già pronti, ma inutilizzabili per l’annullamento di un evento rotariano. Infatti, è saltata per il maltempo una conviviale distrettuale organizzata il 23 febbraio a San Benedetto del Tronto e collegata ad un Forum sul progetto dello scambio giovani con la presenza degli studenti stranieri, ospitati dal Distretto 2090.

Lo scambio giovani è uno dei progetti che il Rotary International attua in tutto il mondo per promuovere la pace, perché comporta l’ospitalità per un anno intero, nelle famiglie di rotariani, di studenti che provengono da altre culture ed aree geografiche lontane, con il coinvolgimento dei club ed il supporto del Distretto.

Grazie al Rotary oggi gli ospiti della mensa, una cinquantina, hanno gustato pasta con il salmone e vitello tonnato con contorno di verdure. Un pranzo da ristorante, qualcuno ha commentato con gioia.

