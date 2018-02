MONTEFIORE DELL’ASO – Si terrà domenica 25 febbraio alle ore 16 presso la Sala 5 Colli del Polo Museale di San Francesco a Montefiore dell’Aso l’annuale Assemblea dei Soci dell’Avis Comunale.

Durante l’incontro, dopo i saluti delle autorità, il Presidente Riccardo Damiani illustrerà la relazione della Commissione Verifiche Poteri, le attività realizzate durante l’anno e presenterà i bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018. Al termine dell’Assemblea si terrà anche la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza e dei distintivi ai donatori più “longevi”.

Nella seconda parte della manifestazione si svolgerà la premiazione dell’iniziativa “A scuola con l’Avis”, promossa con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere maggiormente l’Associazione, le sue attività e le finalità che si prefigge. I protagonisti saranno gli alunni delle scuole primarie di Montefiore dell’Aso e Campofilone che hanno partecipato all’iniziativa realizzando dei disegni. A tutti gli elaborati saranno esposti in una mostra allestita presso la Sala Partino. Durante la premiazione l’artista Cristina Lanotte, coinvolta anche come componente della commissione, proporrà alla platea lo spettacolo di Sand art e colori.

