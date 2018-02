La circolazione sulle strade provinciali è generalmente regolare, in alcuni tratti, a causa della pioggia, si sono verificati piccoli smottamenti

TERAMO – Aperta la sala operativa attraverso la quale vengono coordinati i mezzi propri e quelle delle ditte private, tutti dotati di GPS. La sala si raccorda con il COV della Prefettura dove siedono i tecnici dell’ente.

In particolare ci sono stati interventi sulla 365, fra Bisenti e San Nicola, e sulla provinciale 19 a Miano per rimuovere fango e massi.

