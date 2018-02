I malviventi hanno portato via un bottino totale di circa 17 mila euro. Indaga la Polizia sambenedettese per risalire ai responsabili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora criminalità in azione in Riviera.

A Porto d’Ascoli ignoti alle prime ore del 24 febbraio hanno agito in uno stabile in via Val Tiberina introducendosi in due ditte e facendo una vera razzia all’interno degli uffici: i ladri hanno portato via un bottino totale di circa 17 mila euro tra danaro e oggetti.

Indaga la Polizia sambenedettese per risalire ai responsabili.

