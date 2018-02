SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il 3-2 contro Appignano, questa sera alle 21 alla Palestra Curzi, la Happy Car di Citeroni prima in classifica alla seconda giornata, affronterà Grottazzolina, gara valevole per il girone D play off di serie D Maschile.

Sarà una gara assolutamente da non perdere e molto attesa. I fermani, dopo una prima fase semplicemente travolgente, sono caduti ad Appignano per 3-1 per poi riscattarsi con il 3-0 contro Montalbano. Nel corso della stagione regolare, gli ospiti hanno dilagato contro i rossoblu, stavolta partiranno svantaggiati. Una nuova sconfitta per 3-0 o per 3-1 complicherebbe il cammino dei ragazzi di Michele Rogani verso la promozione diretta.

Per i rossoblu di Citeroni è aperta la caccia alla terza vittoria consecutiva del girone con entusiasmo e concentrazione. Una vittoria per 3-0 o 3-1 darà la conferma del primato. In caso di vittoria al quinto set, bisognerà attendere il risultato della gara tra Appignano e Frezzotti Trasporti.

Per la D femminile, le ragazze di Ciabattoni giocheranno oggi a Pesaro alle ore 18 contro Montegranaro Volley dopo il turno di riposo infrasettimanale. Una gara da vincere onde evitare spiacevoli situazioni di classifica

