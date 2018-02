TERAMO – L’arrivo di aria gelida dalla Lapponia potrebbe determinare, da domani pomeriggio domenica 25, un drastico cambiamento delle condizioni atmosferiche, con abbassamento temperature e pericolo di ghiaccio e nevicate su Appennino e zone adriatiche.

Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, informa che le nevicate, prima deboli sulle tratte interne abruzzesi, tenderanno a calare fino a quote pianeggianti sulla costa entro fine giornata.

Per lunedì 26 previste nevicate anche intense fino a livello del mare su Abruzzo e settori orientali e meridionali del Lazio, con possibili accumuli al suolo consistenti.

Martedì 27 e mercoledì 28 gelo diffuso, temperature in pianura sotto allo zero e punte di gelo intenso nelle tratte interne in quota, con possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale. Potrebbero essere attivati provvedimenti di regolazione traffico con fermo dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate. Per aggiornamenti www.stradadeiparchi.it e canali Twitter e Facebook di Strada dei Parchi.

