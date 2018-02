Da chiarire la causa del disagio. Sono in corso le riparazioni da parte degli addetti. La Polizia Municipale è intervenuta sul posto in ausilio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto nella mattinata del 24 febbraio.

In via Montagna dei Fiori, al confine tra San Benedetto e Acquaviva, sono stati segnalati dei cavi tranciati dell’Enel: da chiarire la causa del disagio. Sono in corso le riparazioni da parte degli addetti.

La Polizia Municipale è intervenuta sul posto in ausilio.

