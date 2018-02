Innalzato il livello d’allerta e pronto il piano di intervento per fronteggiare neve e ghiaccio. L’Ufficio manutenzione del Comune ha individuato ditte specializzate con mezzi adatti allo spazzamento della neve e allo spargimento di sale

GIULIANOVA – Il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha emesso un’ordinanza di chiusura, per lunedì 26 febbraio, delle scuole di ogni ordine e grado, sospesa quindi attività sia didattica sia amministrativa, e delle strutture comunali accessibili a richiesta (Sala Buozzi, Sottobelvedere e Auditorium di via dei Pioppi).

Innalzato il livello d’allerta e pronto il piano di intervento per fronteggiare neve e ghiaccio. L’Ufficio manutenzione del Comune ha individuato ditte specializzate con mezzi adatti allo spazzamento della neve e allo spargimento di sale con servizio di reperibilità dalle ore 5 di domenica 25 e per le successive 96 ore. I mezzi entreranno in azione qualora ricorrano le condizioni riportate nel Piano neve comunale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 42 volte, 42 oggi)