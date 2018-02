CUPRA MARITTIMA – L’Associazione Amo Cupra ha esportato un gustoso assaggio di cultura marchigiana all’estero. In occasione della fiera itinerante Little Italy Hut Event, dedicata al meglio del made in Italy, i cuochi Luca Pagliarini e Alessandro Raffaeli hanno presentato al pubblico internazionale le ricette della cucina ascolana, utilizzando prodotti di varie aziende del territorio.

Pagliarini e Raffaeli si sono esibiti in due show cooking quotidiani, presso la Westergasfabriek di Amsterdam. Un piacevolissimo inserto tra gli stand di moda e gastronomia, che ha riscosso un buon successo e curiosità tra i presenti.

“Un’esperienza eccezionale” commenta Luca Pagliarini: “La manifestazione ha ospitato oltre cinquemila persone, e i nostri prodotti hanno destato tantissimo interesse. E’ doveroso un ringraziamento alle aziende Collevite, Iervasciò, Macelleria Km0, Oleificio Silvestri Rosina, LavandaBlu, Associazione Patasibilla, Monti Azzurri, Molino Agostini e Le Caniette. Grazie ai loro contributi economici e materiali abbiamo avuto la possibilità di partecipare all’evento. Siamo fieri di aver avuto questa opportunità, nel nostro territorio ci sono tante eccellenze che meritano di essere valorizzate“.

Il menù presentato:

– Fusillo Senatore Cappelli, con brodo di lavanda e cozze sopra una passatina di fagioli, con olio verde bio.

– Gnocchetti in due consistenze (gialli e viola) alla marinara, con olio piccante.

– Tortellone ripieno di dentice con crema di limone e salsa verde di salicornia, con olio oro giallo.

– Quadrucci di ceci con bisque di gamberi rosa e tartare di mazzancolle, con olio al rosmarino e aglio.

– Taccù di olio all’arancia con broccoli e salsiccia.

– Spaghetto Senatore Cappelli con acqua essenziale di pomodoro e cipolla, condito con olio Tenera Ascolana e polvere di pomodoro.

“Abbiamo trasformato gli show cooking in un assaggio dei nostri corsi di cucina” Continua Pagliarini “I presenti hanno imparato e si sono divertiti, che poi è il nostro obiettivo primario. Ringrazio la Steel Benelux, nella figura di Christian Borsboom, per la fantastica cucina che ci hanno messo a disposizione, e tutta l’organizzazione di Little Italy, davvero impeccabile. Ci hanno già invitato per altre fiere in giro per il mondo, e confidiamo di proseguire nella nostra missione di promozione del territorio”.

“Siamo andati in Olanda anche per promuovere il nostro “Italy tour and wine”, un tour esperienziale che partirà nel periodo primaverile.” Aggiunge poi “Nonostante i tanti problemi che hanno afflitto la nostra terra, spesso dimenticata, il territorio piceno è costellato di eccellenze non solo italiane, ma mondiali: dal vino alla carne, dai prodotti agroalimentari all’olio. Il nostro tour servirà a valorizzare l’ottimo lavoro dei tanti artigiani nel territorio, al vertice per i loro metodi e i loro prodotti“.

Amo Cupra ha partecipato all’evento in collaborazione con Gate-Away e C’Felice. Nata nel 2017, l’associazione si occupa di valorizzare e promuovere il territorio cuprense con iniziative di beneficenza e collaborazioni varie.

Per saperne di più, consultare il sito ufficiale: www.amocupra.it

