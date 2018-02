Via libera dei medici al tifoso rossoblu che potrà passare il fine settimana Con la moglie. Per le dimissioni definitive si aspettano i primi di marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle dimissioni di Luca Fanesi, che dovrebbe lasciare l’ospedale di Vicenza per tornare a San Benedetto i primi di marzo.

In realtà i medici hanno dato un primo via libera allo sfortunato tifoso della Samb, dal 5 novembre confinato al San Bortolo, e così Luca potrà trascorrere già questo fine settimana insieme alla moglie e alla famiglia fuori dall’ospedale, in un appartamento di Vicenza. Fanesi poi dovrà tornare nella sua stanza per qualche giorno prima di poter lasciare definitivamente il Veneto.

