FERMO – Scontro nel pomeriggio del 23 febbraio, intorno alle 18.

Sull’A14, tra Fermo-Porto San Giorgio e Porto Sant’ Elpidio in direzione Ancona il traffico è bloccato con 4 chilometri di coda, in aumento, per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 274, in cui sono rimaste coinvolte un’auto e un furgone. La macchina si è ribaltata. Una persona, una donna dalle prime indiscrezioni, è finita in ospedale.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia , la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. “Si consiglia di uscire a Fermo e rientrare in autostrada a Porto San Elpidio attraverso la viabilità ordinaria” afferma Autostrade per l’Italia.

In meno di una settimana è il terzo incidente che avviene sull’Autostrada dopo il minibus uscito fuori strada domenica 18 e lo scontro fra veicoli avvenuto soltanto ieri, 22 febbraio.

AGGIORNAMENTO ORE 20 La circolazione è tornata alla normalità a quanto riportato da Autostrade per l’Italia.

