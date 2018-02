SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In 42 da San Benedetto finora hanno prenotato un posto al Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna. Domani alle 18 e 30 c’è Santarcangelo-Samb e forse la prevendita risente un po’ delle recenti delusioni sportive in casa rossoblu e forse anche del maltempo, che sta sferzando tutto il centro Italia. Anche se c’è da dire che la biglietteria dello stadio domani resterà aperta, e quindi non è escluso un più massiccio esodo dell’ultima ora.

E a proposito di maltempo, da quanto comunicato dagli addetti della società romagnola, il terreno di gioco dello stadio gialloblu non sarebbe in perfette condizioni. “In questo momento c’è un dito d’acqua sul campo” ci ha detto al telefono un dipendente del club gialloblu. Visto che il meteo, su quella porzione di Romagna, non sembra clemente prevedendo pioggia incessante fino all’alba, c’è da incrociare le dita in vista del calcio di inizio. Dalle sette del mattino in poi ci dovrebbe essere una tregua ma bisogna capire quali saranno domani, al momento dell’ingresso in campo delle squadre, le condizioni del manto erboso.

