GROTTAMMARE – Una rivoluzione vera a propria, all’interno del Festival della comicità Cabaret Amore Mio 2018.

Un cambio di piani che stravolge il tradizionale assetto dello spettacolo grottammarese. In questa edizione, gli organizzatori hanno optato per una netta scissione: il concorso dei comici andrà a occupare il posto di quelle che da sempre hanno costituito le selezioni ufficiali, il prossimo 5 maggio presso il Teatro delle Energie, mentre l’edizione estiva sarà dedicata esclusivamente alla consegna dell’Arancia d’Oro e agli ospiti d’eccezione.

“Una scelta obbligata – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – ma al contempo, un’opportunità per sperimentare fino a che punto possa crescere Cabaret Amore Mio.

Purtroppo i lavori di ristrutturazione del Parco delle Rimembranze, storica location del Cabaret, richiedono più tempo del previsto; è già stato stanziato un finanziamento da 2milioni di euro per il rifacimento del tetto e dei solai della scuola. La nostra ambizione perciò sarà quella di portare la manifestazione estiva allo stadio comunale di Grottammare Filippo Pirani.”

L’associazione Lido degli Aranci, organizzatrice del festival, annuncia di essersi già mossa in giro per l’Italia alla ricerca di nuovi comici promettenti, da far approdare al prossimo concorso. Hanno altresì provveduto alla pubblicazione del Regolamento ufficiale di quest’edizione 2018.

Il vincitore della serata del 5 maggio sarà a tutti gli effetti il vincitore del Cabaret Amore Mio 2018 e riceverà il consueto premio di 1000€. Ospite d’onore sarà la coppia comica “Nuzzo Di Biase”, compagni nel lavoro e nella vita, famosi per le loro partecipazioni a programmi come Mai dire Gol, Zelig e Bulldozer. Attualmente stanno promuovendo il loro film “Vengo anch’io”.

