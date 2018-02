Dunque questo weekend sabato 24 e domenica 25 febbraio non si giocherà in Eccellenza, Promozione, 1a, 2a , 3a Categoria e nei tornei giovanili (Juniores, Allievi, Giovanissimi ecc.) regionali e provinciali. Non si sa ancora se il turno di Campionato slitterà come la scorsa stagione o verrà poi recuperato in una data infrasettimanale.

ANCONA-Il vento gelido della Siberia soprannominato Burian si ripercuote anche sul calcio dilettantistico marchigiano. Le allerte meteo delle ultime ore, con previsione di bufere di neve e temperature polari su tutto il territorio regionale, hanno costretto come la scorsa stagione il Comitato Figc Marche a sospendere e rinviare tutte le gare previste nel weekend (sabato 24 e domenica 25 febbraio). Non si giocherà dunque: in Eccellenza, in Promozione, in 1a, 2a e 3a Categoria e stop anche per quanto riguarda i tornei giovanili: Juniores, Allievi e Giovanissimi. Il Comitato Regionale dovrà poi scegliere una data per i recuperi che, salvo slittamenti, dovrebbe impegnare le squadre marchigiane in un turno infrasettimanale.

Sotto indicato il programma del turno d’eccellenza che non si giocherà questo fine settimana.

ECCELLENZA MARCHE

Programma della 23a giornata (8a di ritorno) di domenica 25 febbraio 2018 ore 15:

Ciabbino-Biagio Nazzaro (Anticipo di sabato 24a febbraio; all’andata 1-3 per la Biagio Nazzaro)

Forsempronese-Urbania (all’andata 1-0 per la Forsempronese)

Grottammare-Atletico Porto Sant’Elpidio (1-1)

Ilario Lorenzini Barbara -Camerano (1-1)

Marina-Porto d’Ascoli (Anticipo di sabato 24a febbraio; all’andata 2-1 per il Marina) sarà diretta da: Andrea Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti: Giovanni Paolella di Ancona e Zef Preci di Macerata

Montegiorgio-Loreto (2-1)

Pergolese-Atletico Alma (0-1)

Tolentino-Atletico Gallo Colbordolo (0-1)

All’andata al Comunale Ferranti 1 di Porto Sant’Elpidio è finita 1-1 (14’Riccardo Cuccù [A.P.S’E.], 45’Iovannisci [G]. Al 94’espulso Daniele Valentini del Grottammre per gioco falloso).

Le 2 formazioni in questa stagione si sono già affrontate anche negli ottavi in gara doppia (andata e ritorno) della Coppa Italia d’Eccellenza Marche ed ha avuto la meglio il Grottammare, passando il turno. Il Match d’andata giocato al Comunale Ferranti di Porto Sant’Elpidio è finito 0-2 (80’ed 84’Iovannisci) per il Grottammare mentre il ritorno al Pirani si è concluso sull’1-1 (28’Paregiani [G], 68’Guadalupi [A.P.S.]). .

All’andata al Comunale Ciarrocchi di Porto d’Ascoli è finita 1-2 (13’Minnozzi [P.d’A.], 67’Marco Santini, 87’Bresciani) per il Marina.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Le Fornaci di Montemarciano (Ancona) finì 2-1 (9’Jari Iachini [P.d’A.], 60′ Noviello [M] su rigore, 83’Noviello. Al 59’espulso Berardini del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione) per il Marina.

CLASSIFICA:

Montegiorgio 46,

Atletico Gallo Colbordolo 41,

Porto d’Ascoli 38,

Grottammare 35,

Atletico Alma Fano 32,

Tolentino 31,

Marina 29,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 29,

Forsempronese 28,

Urbania 28,

Camerano 26,

Atletico Porto Sant’Elpidio 26,

Pergolese 24,

Ciabbino 20,

Ilario Lorenzini Barbara 20,

Loreto 19.

