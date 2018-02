Sul posto stanno giungendo mezzi di soccorso e Polizia Autostradale. Al momento non è chiara la dinamica, coinvolti tre mezzi dallo scontro

PEDASO – Sinistro nel pomeriggio del 22 febbraio.

Sull’A14 tra Porto San Giorgio e Pedaso, direzione sud, si è verificato un incidente al chilometro 287.9 fra mezzi. Sul posto stanno giungendo mezzi di soccorso e Polizia Autostradale per i rilievi. Dalle prime indiscrezioni coinvolte due auto e un furgone. Forse incidente causato dalla pioggia battente. Tre persone sono state portate in ospedale, tramite ambulanza, per le cure mediche.

Al momento Autostrade per l’Italia segnala una coda di tre chilometri: entrata consigliata verso Pescara: Pedaso. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Fermo-Porto San Giorgio.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 404 volte, 29 oggi)