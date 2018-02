SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Appuntamento musicale e sociale.

Da X Factor a Sant’Egidio alla Vibrata: il 21 aprile al Dejavu si esibisce il gruppo musicale “Ros”, protagonista nell’ultima edizione del programma di Sky condotto da Fedez, Mara Maionchi, Levante, Manuel Agnelli e Alessandro Cattelan. E’ una delle tappe del loro tour, “Rumore in Tour”, organizzato da Vertigo.

Biglietti disponibili da venerdì 23 febbraio, alle 10 su Ticketone.it.

“Camilla e Kevin suonano insieme da anni e anni. Dopo aver condiviso varie formazioni poco funzionanti, hanno deciso di dare vita al progetto su cui avrebbero puntato tutto. Fra un prova e l’altra con vari batteristi, non c’è stato dubbio: era Lorenzo l’anello mancante per dare vita ai Ros – si legge nella loro biografia – Esperienze musicali prima di X Factor: ci siamo fatti le ossa esibendoci in molti palchi, da quelli delle sagre locali fino a quelli dei grandi festival, e questo ci ha preparato ad affrontare al meglio i nostri live. Inoltre ci siamo aggiudicati la vittoria di vari contest: ci è sempre piaciuto metterci in gioco – affermano dalla biografia i componenti, originari di Montepulciano (Siena) – Quali strumenti suoniamo? Chitarra elettrica (Camilla), basso (Kevin), batteria (Lorenzo). Siamo il tipico power trio, una formazione storica che incontra la modernità. Mito ispiratore: Jack White. Il disco o la canzone che vi mette tutti d’accordo: Rage Against The Machine – Rage Against the Machine (disco). Cavalli di battaglia (uno in italiano e uno in lingua straniera): Svalutation – Adriano Celentano I Put a Spell on You – Screamin’ Jay Hawkins. Il voto che ci diamo come gruppo? Se la determinazione c’entra qualcosa con la valutazione, senz’altro 10. Prepotenti ma con eleganza è il nostro slogan”.

