SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il “39 posti bistrot”, situato nel cuore antico del vecchio incasato, in piazza Bice piacentini n.5 – davanti alla chiesa di San Benedetto martire -, vi aspetta venerdì 23 febbraio per una serata insieme a Samuela Baiocco.

L’autrice presenterà il libro “Correre oltre me”, un’opera autobiografica che racconta la sua vita, complicata per via delle sue difficoltà fisiche, ma straordinaria per le cose che ha visto e fatto. Insomma una lezione di vita, di amori, di entusiasmo di tenacia.

Nel corso della serata interverrà anche Piergiorgio Cinì che interpreterà alcuni passi del libri.

Il menù degustazione avrà il costo di 15 euro.

