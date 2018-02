SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica che il Coach Vincenzo Romano, insieme ad il suo staff, ha presentato le sue dimissioni da allenatore della Prima Squadra. La società rossoblu ringrazia Coach Romano per il proficuo lavoro sin qui svolto con la massima professionalità, esprimendo immensa gratitudine per il raggiungimento, nella scorsa stagione, dei play-off promozione e la conseguente ammissione in serie C, augurandogli le migliori fortune professionali.

La Sambenedettese Basket comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Marco Borgognoni, che sarà coadiuvato dal Vice Allenatore Simone Carloni. Marco Borgognoni, allenatore sambenedettese, che ha in passato già guidato la formazione rossoblu dal 2002 al 2004 e nelle ultime due stagioni è stato istruttore del gruppo “Under 16” rossoblu. Per lui grandi risultati non solo a livello senior ma anche con le giovanili, su tutti l’aver portato la selezione Regionale alla vittoria del Trofeo delle Regioni nel 2001.

Coach Borgognoni ha già diretto il primo allenamento della Prima Squadra nella serata del 20 febbraio, in preparazione della trasferta di Osimo del prossimo fine settimana.

